Vazamento em gasoduto causa incêndio e evacuação em Kuala Lumpur; veja

Um incêndio de grandes proporções, originado por uma fuga em um gasoduto, forçou a evacuação de moradores em Putra Heights, região próxima à capital da Malásia, Kuala Lumpur, nesta terça-feira, 01. O incêndio, visível a quilômetros de distância, começou por volta das 08h10, de acordo com a Petronas, petrolífera estatal da Malásia, e se espalhou rapidamente em uma área onde há vários postos de abastecimento de combustível.

A fuga no gasoduto, que se estende por cerca de 500 metros, provocou chamas que atingiram alturas consideráveis, conforme informado pelo corpo de bombeiros do estado de Selangor. O fogo destruiu várias casas na região, e moradores próximos foram forçados a deixar as suas residências. Sete pessoas, incluindo dois idosos, precisaram ser resgatadas das chamas. Algumas outras vítimas sofreram queimaduras e foram encaminhadas a hospitais para tratamento médico.

A unidade de gestão de catástrofes de Selangor comunicou que os esforços de resgate ainda estão em andamento. O fornecimento de gás à instalação afetada foi interrompido, e três postos de combustíveis próximos, apesar de não terem sido atingidos pelo fogo, foram temporariamente fechados como medida de precaução. Investigações sobre a causa da fuga e os danos estão em curso.

Moradores da área, que estavam comemorando o Eid, feriado muçulmano que marca o fim do Ramadão, relataram pânico e caos. "De repente, ouvimos um grande estrondo e depois um caos total", contou uma testemunha ao jornal The Star, destacando que muitas pessoas saíram de suas casas rapidamente para se proteger.





