Adolescente mata mãe e padrasto e esconde corpos durante 14 dias nos EUA

Um adolescente de 17 anos foi acusado de dois homicídios e de ocultação de cadáveres após a descoberta dos corpos de sua mãe e padrasto em sua casa em Waukesha, Wisconsin, Estados Unidos. As vítimas foram identificadas como Tatiana Casap, de 35 anos, e Donald Mayer, de 51 anos.

De acordo com a NBC News, Nikita Casap apareceu em tribunal na última quinta-feira, onde foram revelados novos detalhes sobre o caso. A situação foi descoberta após a mãe de Mayer, que não tinha contato com o filho há quase duas semanas, ter alertado as autoridades sobre seu desaparecimento.

O adolescente foi detido enquanto dirigia o carro de seu padrasto, um veículo que, segundo a polícia, estava prestes a ter sua matrícula alterada. Registros de celular indicam que o jovem viajou por pelo menos quatro estados norte-americanos e planejava deixar o país. O tribunal afirmou que parecia que ele estava tentando fugir, tanto do estado quanto do território nacional.

Além disso, a polícia encontrou um cartão de memória contendo um vídeo em que apareciam velas acesas e o corpo de Mayer. O corpo foi encontrado sob roupas, com um ferimento na nuca. A mãe, Tatiana, foi morta com três tiros, sendo um deles no abdômen. Seu corpo foi encontrado em um corredor, coberto por uma toalha e outras roupas.

O jovem enfrenta acusações de homicídios em primeiro grau e ocultação de cadáveres. A próxima audiência está marcada para o dia 9 de abril.

