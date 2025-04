Israel ataca Beirute pela segunda vez desde cessar-fogo no Líbano

© Lusa

O exército de Israel atacou os subúrbios de Beirute, no Líbano, nesta terça-feira, no segundo ataque desse tipo desde o cessar-fogo alcançado em novembro. O ataque ocorre após um drone israelense ter atacado um prédio em Beirute quatro dias antes, em resposta ao lançamento de projéteis do Líbano contra o norte de Israel.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que aviões de guerra, sob a direção do serviço de inteligência Shin Bet, atacaram um membro do Hezbollah no bairro de Dahiya, alegando que ele representava uma ameaça imediata. A IDF afirmou que o alvo estava orientando agentes do Hamas e ajudando na preparação de um possível ataque contra cidadãos israelenses.

A emissora Al-Manar, afiliada ao Hezbollah, informou que o ataque causou várias vítimas civis e destruiu dois edifícios, além de danificar outros três. O governo libanês deteve vários suspeitos relacionados ao lançamento dos projéteis contra Israel, e investigações estão em andamento.

O exército libanês encontrou locais de lançamento de foguetes no sul do país e iniciou um inquérito para determinar os responsáveis. O comandante das Forças Armadas do Líbano, general Rudolph Haykal, anunciou a prisão de várias pessoas suspeitas de envolvimento com o Hezbollah.

Embora um acordo de cessar-fogo tenha sido firmado entre Israel e o Hezbollah, Israel não retirou totalmente suas tropas e manteve cinco postos no território libanês. Israel também continuou a realizar bombardeios, alegando que estava combatendo atividades do Hezbollah, embora essas ações tenham sido criticadas por Beirute e pelo próprio grupo.

Leia Também: Hamas divulga vídeo de reféns israelenses após mais de 500 dias presos