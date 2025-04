Mulher tem a língua mais comprida do mundo e joga Jenga com ela; veja

© YouTube/ Guinness World Records

Chanel Tapper, detentora do recorde mundial do Guinness desde 2010, é reconhecida por ter a maior língua do mundo, medindo impressionantes 9,7 centímetros. Aos 34 anos, ela compartilha com entusiasmo suas habilidades e truques realizados com sua língua fora do comum, como mostrado em um vídeo publicado no canal oficial dos Recordes Mundiais do Guinness no YouTube.

Em entrevista à organização, Tapper afirmou que uma das partes mais divertidas de sua condição é ver a reação das pessoas quando elas a veem. "Honestamente, gritar é a melhor reação que posso ter quando alguém vê minha língua. Eu gosto quando as pessoas gritam ou ficam horrorizadas, é algo bem dramático e engraçado", contou, revelando seu apreço pelas reações surpresas e chocadas.

Além das reações das pessoas, Chanel também se orgulha das habilidades que sua língua lhe permite desenvolver, como jogar Jenga, virar copos de plástico ou até segurar uma colher. Ela destacou que o que mais a agrada em ser uma recordista é a oportunidade de viajar e conhecer outros recordistas, ampliando ainda mais sua rede de pessoas com habilidades extraordinárias.





