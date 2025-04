Rússia diz não poder aceitar forma atual de plano de paz dos EUA na Ucrânia

© Contributor/Getty Images

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O vice-chanceler da Rússia, Serguei Riabkov, afirmou em entrevista publicada nesta terça (1º) que Moscou não pode aceitar as propostas de paz dos Estados Unidos para a Guerra da Ucrânia "no formato atual".

"Levamos muito a sério os modelos e soluções propostos pelos americanos, mas não podemos aceitar tudo em sua forma atual", disse Riabkov à revista russa International Affairs, segundo a mídia estatal.

"Hoje, tudo o que temos é uma tentativa de encontrar algum tipo de estrutura que permita, primeiramente, um cessar-fogo -pelo menos como imaginado pelos americanos. Pelo que podemos ver, não há espaço hoje para nossa principal exigência, que é resolver os problemas relacionados às causas-raízes deste conflito", disse Riabkov.

Vladimir Putin afirma desejar que a Ucrânia abandone ambições de se juntar à Otan, que a Rússia controle a totalidade das quatro regiões ucranianas que anexou durante o conflito, e que o tamanho do Exército ucraniano seja limitado. Kiev diz que essas condições equivalem a exigir sua capitulação.

A declaração de Riabkov é uma das primeiras que indicam mais claramente um andar lento das negociações sobre o conflito, que até aqui conseguiu finalizar apenas um cessar-fogo parcial no mar Negro e alvos específicos de infraestrutura e energia.

No domingo (30), Trump afirmou em entrevista à rede NBC que estava "muito bravo, de saco cheio" com declarações do presidente russo, Vladimir Putin, questionando a legitimidade do líder ucraniano, Volodimir Zelenski, ao propor que a ONU liderasse um governo temporário enquanto novas eleições ucranianas fossem realizadas.

"Uma nova liderança significa que não teríamos um acordo por um bom tempo", afirmou Trump.

O republicano disse ainda durante a entrevista que o Irã seria bombardeado caso o país não faça um novo acordo para restringir seu programa nuclear. "Haverá bombardeios. Serão bombardeios como eles nunca viram antes", ameaçou o republicano.

Riabkov também comentou a fala a respeito do Irã, aliado próximo de Moscou.

"Ameaças estão de fato sendo ouvidas, ultimatos também estão sendo ouvidos", disse o vice-chanceler. "Consideramos tais métodos inadequados, os condenamos e consideramos que são uma forma de os EUA imporem sua própria vontade ao lado iraniano.

"As consequências disso, especialmente se os ataques forem feitos a infraestrutura nuclear, podem ser catastróficas para toda a região", disse Riabkov.