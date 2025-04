EUA revogam visto de ex-presidente da Costa Rica que venceu Nobel da Paz

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de Donald Trump cancelou o visto americano do ex-presidente da Costa Rica Óscar Arias, 84, ganhador do Nobel por seu papel nas negociações de paz na América Central nos anos 1980, segundo representantes do Partido da Libertação Nacional (PLN), do qual o político latino-americano pertence.

O secretário-geral da legenda, Miguel Guillén, disse à agência de notícias AFP que Arias recebeu um email com a informação sobre o cancelamento do visto. Segundo ele, a mensagem não explica os motivos da revogação. Aliados do ex-presidente acreditam que a decisão esteja relacionada a críticas recentes feitas por ele contra as políticas de deportação de migrantes nos EUA e a guerra comercial instigada por Trump.

Guillén ainda especula sobre reprimenda devido a diálogos que Arias manteve com países adversários de Washington. "Não sabemos as razões [para o cancelamento do visto], mas temos de levar em consideração que Oscar estabeleceu relações com a China", disse. O governo Trump não comentou.

Duas vezes presidente (1986-1990 e 2006-2010), Arias ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em 1987, por sua ação diplomática para acabar com guerras civis na América Central. Ele também foi um pioneiro na região ao romper os laços com Taiwan para estabelecer relações diplomáticas com a China, em 2007.

Depois da iniciativa costarriquenha, quatro outros países da América Central seguiram seus passos: Panamá (2017), El Salvador (2018), Nicarágua (2021) e Honduras (2023). Como forma de retribuição, Pequim arcou com os custos da construção de um estádio de futebol durante a gestão de Arias.

O ex-presidente da Costa Rica não é o primeiro político latino-americano a ser privado do visto americano. Em janeiro, o governo Trump suspendeu o documento do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, depois que ele se recusou a receber dois voos militares americanos carregando deportados.

Em entrevista à Folha no ano passado, Arias comentou o relacionamento do governo Lula com o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela. Segundo o ex-presidente, o brasileiro devia ter sido mais incisivo em seus esforços para o ditador reconhecer a derrota na disputa eleitoral contra Edmundo González.