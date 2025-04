Carteiro é perseguido por perus em bairro nos Estados Unidos; veja

© The Boston Globe via Getty Images

Um carteiro foi surpreendido por uma situação inusitada enquanto realizava entregas no bairro de Hyannis Port, em Massachusetts, nos Estados Unidos: ele foi perseguido por um grupo de perus.

"Já estive perto de cães e vejo muitos veados em Nantucket, mas essa foi a primeira vez que precisei lidar com perus", contou o profissional em entrevista à emissora 7News.

Segundo ele, a perseguição começou assim que desceu do veículo. "Eles vieram direto para cima de mim. Tentei me defender com uma caixa e pensei: ‘Ok, preciso correr de volta’", relembrou.

A situação ficou ainda mais complicada quando os perus passaram a seguir a van dos correios pelas ruas do bairro. "Toda vez que eu dirigia, eles vinham atrás", contou, rindo da situação. Ele afirmou ainda que recebeu inúmeras mensagens sobre o episódio: "Acho que agora virei o 'carteiro dos perus' por aqui".

Leia Também: Assassinato em NY: quem é o herdeiro que pode ser executado