Aterrissagem ousada em Portugal impressiona e viraliza; veja as imagens

Uma manobra ousada de aterrissagem no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, localizado na Ilha da Madeira, em Portugal, tem chamado atenção nas redes sociais e se tornado viral entre entusiastas da aviação.

As primeiras imagens foram publicadas em 19 de março pelo canal especializado em aviação Madeira Airport Spotting, no YouTube. O vídeo mostra um Airbus A320-214 da companhia aérea britânica easyJet, que decolou da cidade de Bordéus, na França, enfrentando condições meteorológicas adversas no momento da aproximação para o pouso.

Com fortes rajadas de ventos cruzados — comuns na região por conta da geografia montanhosa e da proximidade com o mar — a tripulação precisou realizar uma manobra conhecida como go-around, ou aproximação arremetida. Nesse tipo de procedimento, a aeronave aborta o pouso e ganha altitude novamente. No caso específico, o avião fez uma curva fechada à direita, sobrevoando de forma impressionante o terminal e os portões de embarque do aeroporto.

A precisão e segurança da execução foram destacadas por especialistas e páginas dedicadas ao setor aéreo, que elogiaram o controle técnico da tripulação diante das condições desafiadoras.

A manobra surpreendente gerou debate nas redes sociais. Muitos usuários chegaram a duvidar da veracidade das imagens, sugerindo que poderiam ser computação gráfica. No entanto, com o passar dos dias, surgiram novos registros feitos por passageiros e observadores em solo, confirmando a autenticidade da cena. As imagens também foram compartilhadas por perfis especializados em aviação, reforçando o alcance e a repercussão do caso.

O Aeroporto da Madeira é conhecido entre pilotos como um dos mais desafiadores do mundo para pousos e decolagens, especialmente quando os ventos estão fortes. A pista, parcialmente sustentada por pilares sobre o mar, exige alta precisão durante as manobras.

easyJet passengers treated to a special go-around at Madeira pic.twitter.com/FovBleNiht — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 21, 2025

Another view being shared on social media of THAT easyJet go-around at Madeira a few weeks ago. https://t.co/G9y2hlBg1p pic.twitter.com/caGLtj8L4A — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 1, 2025

