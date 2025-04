Morre aos 79 anos Charles O'Hagan, afilhado da rainha Elizabeth II

© Shutterstock

Charles O'Hagan, afilhado da rainha Elizabeth II e ex-pajem da monarca britânica, morreu aos 79 anos em decorrência de uma grave lesão na cabeça. As circunstâncias do acidente que resultou em sua morte não foram divulgadas oficialmente.

O falecimento ocorreu no dia 23 de março, no hospital North Devon District, localizado em Barnstaple, na Inglaterra. De acordo com o jornal Daily Mail, O'Hagan sofreu uma hemorragia cerebral.

Além de sua ligação próxima com a realeza britânica — tendo atuado como pajem da rainha entre os anos de 1959 e 1962 —, O'Hagan também construiu uma carreira na política. Ele foi membro do Parlamento Europeu, atuando em pautas voltadas ao meio ambiente e à integração regional.

A família real ainda não se pronunciou publicamente sobre a morte.

