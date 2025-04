Obama “invade” sessão de fotos infantis e brinca com a situação na web

© Instagram/Barack Obama

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, protagonizou uma cena inusitada durante uma caminhada descontraída por um parque em Washington, na última segunda-feira (31). Sem perceber, ele acabou aparecendo no fundo de uma sessão de fotos de duas crianças, Preston e Belle, surpreendendo a família e a fotógrafa.

Portia Moore, mãe das crianças, havia contratado uma profissional para registrar os filhos ao lado de uma árvore de cerejeira florida, tradicional símbolo da primavera americana. Tudo corria normalmente até que, inesperadamente, Obama passou bem atrás das crianças no exato momento de um clique.

Segundo Portia, ela nem notou a presença do ex-presidente, pois estava mais atenta ao comportamento do filho, temendo que ele corresse para fora do enquadramento. Mas o pai das crianças percebeu rapidamente o "intruso ilustre" e ficou surpreso ao reconhecer o ex-mandatário.

De acordo com o Daily Mail, Obama foi gentil e, ao perceber o que havia acontecido, pediu desculpas pela interrupção. O ex-presidente ainda levou a situação com bom humor e compartilhou a imagem em seus stories do Instagram com a legenda: “Erro meu ter me metido na sessão de vocês”.

O momento viralizou nas redes sociais, encantando seguidores com a espontaneidade do ex-presidente e a reação simpática da família.

O momento em que Obama entra em sessão fotográfica © Instagram/Barack Obama

