Jovem é resgatado com vida 5 dias após terremoto devastar Mianmar

Um jovem de aproximadamente 20 anos foi resgatado com vida dos escombros de um hotel em Naypyidaw, capital de Mianmar (antiga Birmânia), na madrugada desta quarta-feira (horário local), cinco dias após o terremoto devastador que atingiu o país e causou pelo menos 2.700 mortes. O resgate aconteceu por volta de 0h30, horário local.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Mianmar, que comemorou o feito nas redes sociais, o jovem conseguiu sobreviver por cerca de 120 horas sob os destroços. “Um recorde conseguir escapar com vida após tanto tempo”, escreveram os socorristas. As imagens do resgate, amplamente compartilhadas nas redes sociais, mostram os bombeiros retirando o rapaz de um buraco no solo, usando cordas, e colocando-o imediatamente em uma maca.

Infelizmente, uma segunda pessoa que estava soterrada no mesmo local não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a agência Associated Press, o chefe da junta militar de Mianmar, general Min Aung Hlaing, informou que até agora foram contabilizadas 2.719 mortes, 4.521 feridos e 441 pessoas seguem desaparecidas. Os esforços de resgate continuam com a participação de 25 equipes de busca de 13 países, numa corrida contra o tempo para encontrar sobreviventes. Especialistas afirmam que, após 72 horas, as chances de sobrevivência diminuem drasticamente — embora ainda haja casos de pessoas resgatadas após cinco ou seis dias.

O terremoto também causou estragos na Tailândia, onde um prédio em construção desabou em Bangcoc, soterrando dezenas de trabalhadores. Pelo menos 29 pessoas morreram e outras 34 ficaram feridas, sendo 22 no local do desabamento. Cerca de 70 pessoas seguem desaparecidas, sem sinais de vida nas últimas 24 horas.

"Esta é uma operação centrada em salvar vidas. Sabemos que 72 horas é o limite em muitos resgates, mas há relatos de pessoas sobrevivendo até seis dias", disse o governador de Bangcoc, Chadchart Sittipunt.

Apesar da guerra civil em andamento em Mianmar desde o golpe militar de 2021, a Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou na terça-feira (2) que tem conseguido prestar ajuda humanitária nas regiões afetadas, sem bloqueios impostos pelas forças em conflito.

No entanto, uma tentativa de cessar-fogo temporário proposta pela aliança rebelde composta pelo Exército de Libertação Nacional de Taang, o Exército Arakan e o Exército da Aliança Democrática Nacional foi rejeitada pelo governo militar. Em discurso oficial, Min Aung Hlaing afirmou que “alguns grupos armados estão se reorganizando e treinando para futuros ataques” e que, por isso, o Exército continuará com “operações defensivas”.

O terremoto, de magnitude 7,7, ocorreu na sexta-feira (29) e teve epicentro a cerca de 17 quilômetros da cidade de Mandalay, uma das maiores do país, com mais de 1 milhão de habitantes. A profundidade foi de 10 quilômetros, contribuindo para a intensidade dos danos.

As autoridades seguem trabalhando em meio a cenários de destruição e luto, com milhares de pessoas desabrigadas e hospitais sobrecarregados. A comunidade internacional monitora a situação e envia apoio para auxiliar nas operações de resgate e reconstrução.

