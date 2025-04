Trump informa equipe sobre saída de Musk do DOGE em breve

© ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images

Elon Musk irá deixar o seu cargo no governo dos Estados Unidos, no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), nas próximas semanas. A notícia foi divulgada pelo 'Politico' que indica que o presidente norte-americano, Donald Trump, já informou o seu círculo próximo, incluindo membros do seu gabinete.

De acordo com a publicação, que cita três fontes anônimas, Trump continua satisfeito com o trabalho de Elon Musk, mas ambos decidiram, nos últimos dias, que chegou em um momento de Musk regressar aos seus negócios e assumir um papel de apoio.

Um alto funcionário da administração Trump considerou que Musk deverá assumir um papel informal como conselheiro do presidente norte-americano e que poderá continuar sendo uma presença na Casa Branca.

Já no fim de semana, durante uma entrevista à Fox News, o próprio Elon Musk deu a entender que poderia estar de saída do governo norte-americano no mês de maio.

"Penso que vamos completar a maior parte do trabalho necessário para reduzir o défice em 1 bilhão de dólares dentro do período de 130 dias", afirmou. Se este período de 130 dias teve início no dia da tomada de posse de Donald Trump, a 20 de janeiro, significa que poderá terminar durante o mês de maio.

Criado por um decreto presidencial de Trump, em 20 de janeiro, dia da sua tomada de posse, a missão do DOGE é "modernizar a tecnologia e o 'software' federais para maximizar a eficiência e a produtividade do Governo".

Em novembro, antes da sua tomada de posse com presidente, Trump anunciou que "o grande Elon Musk, em conjunto com o patriota norte-americano Vivek Ramaswamy, vai liderar o Departamento de Eficiência Governamental".

Desde o início, o empresário parece estar por detrás de todas as ações do DOGE, cujo nome ressoa como uma referência à Dogecoin, uma criptomoeda promovida por Elon Musk.

