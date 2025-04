'Dia da Libertação': Trump anuncia novas tarifas a nível mundial

© Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, esta quarta-feira (2), novas tarifas às importações norte-americanas, no que chamou como "Dia da Libertação".

"Hoje temos notícias muito, muito boas. Estão acontecendo muitas coisas boas para o nosso país", começou o presidente norte-americano em coletiva de imprensa.

"Este é o Dia da Libertação. O dia 2 de abril de 2025 será para sempre recordado como o dia em que a indústria americana renasceu, o dia em que o destino da América foi recuperado e o dia em que começamos a tornar a América novamente rica", atirou.

Donald Trump afirmou que vai assinar uma "ordem executiva histórica que institui direitos aduaneiros recíprocos para países de todo o mundo".

"Isto significa que eles fazem a nós e nós fazemos a eles. Muito simples. Não há nada mais simples do que isso", acrescentou, frisando que esta a "declaração de independência econômica" dos Estados Unidos.

Considerando que os Estados Unidos têm sido "saqueados, pilhados e violados por nações próximas e distantes, amigas e inimigas", Donald Trump lembrou os "cidadãos americanos que trabalham arduamente" e tiveram de "ficar à margem enquanto outras nações enriqueciam e se tornavam poderosas".

"Os nossos contribuintes foram enganados durante mais de 50 anos, mas isso não vai voltar a acontecer", afirmou.

O presidente dos Estados Unidos confirmou uma tarifa de 25% sobre a importação de automóveis já a partir das 00h00 de quinta-feira. "A partir da meia-noite, vamos impor uma tarifa de 25% sobre todos os automóveis fabricados no estrangeiro", anunciou.

Para justificar a sua decisão, Trump explicou que os Estados Unidos impõem "tarifas de 2,5% sobre todos os automóveis fabricados no exterior", enquanto a União Europeia "obriga a pagar mais de 10% e quase 20%". "Os nossos amigos são piores que os nossos inimigos", acusou.

A Casa Branca informou que as novas tarifas devem entrar em vigor no imediato.

Em 4 de março, Trump impôs tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México, mas estabeleceu uma moratória de um mês sobre os produtos provenientes destes dois países abrangidos pelo acordo de comércio livre entre estes países.