Trump impõe tarifas até a ilhas habitadas apenas por animais

Em mais uma medida voltada à política comercial dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (2) a aplicação de tarifas retaliatórias a 185 países e territórios. A decisão tem como alvo nações que, segundo a Casa Branca, impõem taxas injustas sobre produtos americanos. Entre os atingidos está o Brasil — e até mesmo um território inabitado: as remotas Ilhas Heard e McDonald.

Com tarifas mínimas de 10%, a nova medida entra em vigor no dia 5 de abril e tem gerado surpresa tanto pelo seu alcance quanto pela inclusão de regiões sem população, como é o caso do arquipélago subantártico localizado no Oceano Índico, a mais de 4 mil quilômetros do território continental australiano.

Apesar de não ter residentes nem atividades econômicas regulares, as Ilhas Heard e McDonald foram incluídas na lista porque pertencem à Austrália — país que também foi alvo das tarifas. A explicação foi dada por assessores da Casa Branca ao site Axios, que destacou a incongruência da taxação sobre um território que sequer realiza comércio exterior direto.

As ilhas, que possuem um ecossistema intocado, são conhecidas por sua importância ambiental e científica. Elas abrigam os únicos vulcões ativos da Austrália, colônias de pinguins, focas e aves marinhas, além de diversas espécies únicas nas águas ao redor. A região é protegida e reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1997, justamente por seu valor ecológico e geológico.

Sem qualquer infraestrutura ou presença humana permanente, as ilhas só recebem visitas esporádicas de cientistas. Expedições são organizadas a cada três anos, durante o verão do Hemisfério Sul, e mesmo essas demandam autorização do governo australiano. O turismo comercial, por sua vez, é inexistente.

