Ataques israelenses matam 24 pessoas em Gaza nesta quinta-feira

© Lusa

Pelo menos 24 pessoas morreram nesta quinta-feira (4) após ataques israelenses em áreas do norte e sul da Faixa de Gaza, de acordo com a imprensa palestina. Os bombardeios atingiram a Cidade de Gaza e Khan Yunis, além do campo de refugiados de Al Bureij, no centro do enclave.

Segundo o jornal Filastin, ligado ao Hamas, três das mortes ocorreram após a destruição de uma casa em um bairro da Cidade de Gaza. Outros 15 palestinos ficaram feridos, e há desaparecidos.

A ofensiva israelense foi intensificada na quarta-feira (3), com o ministro da Defesa, Yoav Gallant, anunciando uma operação militar de larga escala para “tomar grandes áreas” e promover a retirada em massa da população.

As autoridades de saúde de Gaza, controladas pelo Hamas, afirmam que o número de mortos desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023 ultrapassou 50.400, com dezenas de milhares de feridos.

Enquanto os ataques continuam, negociações para um cessar-fogo seguem paralisadas. O Hamas rejeitou nesta quarta-feira a mais recente contraproposta israelense mediada por Egito e Qatar, que previa uma trégua de 50 dias em troca da libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos.

A proposta incluía a libertação de cinco soldados israelenses, entre eles um com cidadania norte-americana, e a soltura de 250 palestinos presos, incluindo 150 condenados à prisão perpétua. Também estavam previstas a retirada total do exército israelense de Gaza e o envio de ajuda humanitária ao território sitiado.

O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, no entanto, afirmou que Israel apresentou uma contraproposta em “total coordenação com os Estados Unidos”, indicando impasse nas negociações.







Leia Também: Israel anuncia expansão militar e diz que vai tomar partes da Faixa de Gaza