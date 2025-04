China exige que EUA suspendam novas tarifas e alerta para impacto global

© Lusa

O governo chinês pediu nesta quinta-feira (3) que os Estados Unidos cancelem imediatamente as tarifas alfandegárias anunciadas pelo presidente Donald Trump. Em comunicado oficial, o Ministério do Comércio da China classificou a medida como "unilateral" e apelou por uma resolução das disputas comerciais por meio do diálogo.

"A China insta os Estados Unidos a cancelarem de imediato essas tarifas unilaterais e a resolverem adequadamente os desacordos com seus parceiros comerciais de forma justa e negociada", declarou a pasta, acrescentando que o protecionismo adotado pela Casa Branca ameaça as cadeias globais de suprimentos e coloca em risco a economia mundial.

O comunicado reforça a oposição “firme” de Pequim às novas tarifas, especialmente por penalizarem fortemente produtos chineses, e promete adotar medidas para proteger seus direitos e interesses. O Ministério também alertou: “Não há vencedores em uma guerra comercial. O protecionismo não tem futuro.”

Trump anunciou na quarta-feira um pacote de tarifas abrangente, que atinge quase todos os parceiros comerciais dos EUA. A medida inclui uma taxa de 34% sobre produtos chineses e 20% sobre mercadorias oriundas da União Europeia. Além disso, será implementada uma tarifa-base de 10% sobre todas as importações, sob a justificativa de enfrentar o que chamou de "emergência econômica".

O governo dos EUA argumenta que a medida visa corrigir desequilíbrios comerciais históricos com dezenas de países. No entanto, a decisão gerou reações imediatas na comunidade internacional e pode acirrar tensões comerciais entre as maiores potências globais.

