Um mês após retomada, buscas por avião que sumiu há 11 anos são suspensas

© Getty Images

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro do transporte da Malásia afirmou nesta quinta-feira (3) que as buscas pelo voo MH370 da Malaysia Airlines foram novamente suspensas. As operações haviam sido retomadas há cerca de um mês.

À AFP, o ministro Anthony Loke afirmou que a Ocean Infinity, empresa responsável pelas buscas, interrompeu a operação "por enquanto". "Eles retomarão as buscas no final deste ano", disse.

"Agora não é o momento", justificou o ministro. O anúncio da retomada das buscas foi feito em 25 de fevereiro.

O Boeing 777 da Malaysia Airlines sumiu dos radares em 8 de março de 2014. O voo MH370 ia de Kuala Lumpur para Pequim com 239 pessoas a bordo, sendo 153 chineses.

Outras operações de busca já foram feitas, mas a aeronave nunca foi encontrada. Uma operação liderada pela Austrália cobriu 120.000 km² do oceano Índico, mas não encontrou praticamente nenhum vestígio do avião - apenas alguns pedaços de destroços foram recuperados.

A Ocean Infinity, que lidera a nova operação, já havia sido acionada anteriormente. Em 2018, o governo da Malásia já havia recorrido à empresa norte-americana. As buscas, porém, falharam.

A retomada é negociada desde o ano passado. Em 13 de dezembro, a Malásia afirmou que a Ocean Infinity fez uma proposta para continuar as investigações "em uma nova área estimada em 15.000 quilômetros quadrados ao sul do Oceano Índico". Segundo o acordo, o governo só pagaria pela operação caso o avião fosse recuperado.

"Eles (Ocean Infinity) nos convenceram de que estavam prontos", disse Loke. "É por isso que o governo da Malásia continua neste caminho."