Trump elogia Musk, mas admite saída do bilionário de cargo no governo

Elon Musk, nome forte por trás de empresas como Tesla e SpaceX, deve se afastar em breve de seu papel como conselheiro do governo dos Estados Unidos. A informação, que circulava nos bastidores de Washington, foi confirmada nesta quinta-feira (3) pelo presidente Donald Trump durante conversa com jornalistas no avião presidencial.

Apesar de reconhecer que Musk deve deixar o cargo nos próximos meses, Trump não poupou elogios ao bilionário, a quem descreveu como “brilhante, patriota e uma figura extraordinária”. O empresário tem atuado no Departamento de Eficiência Governamental (conhecido como Doge), onde coordena ações para cortes de gastos públicos — uma das bandeiras da atual administração.

Trump ressaltou que a saída será amigável e planejada. “Ele vai continuar por um tempo, mas depois vai voltar a se dedicar totalmente aos negócios. Ainda assim, está fazendo um trabalho espetacular”, disse o presidente, sem cravar uma data exata para a transição.

Fontes da Casa Branca já indicavam que Musk havia informado sua intenção de deixar o cargo depois de concluir um ciclo de 130 dias de atuação, e que investidores pressionam por seu retorno às empresas.

Nos bastidores, no entanto, a permanência de Musk na esfera política tem gerado divisão. Se, por um lado, sua imagem é associada à inovação e ao empreendedorismo, por outro, alguns aliados de Trump temem o desgaste causado por sua postura polêmica — sobretudo após a derrota do candidato conservador Brad Schimel para a progressista Susan Crawford na eleição da Suprema Corte de Wisconsin, mesmo com mais de US$ 20 milhões em doações de Musk e apoiadores.

A disputa, marcada por forte polarização, tornou-se a mais cara da história do Judiciário estadual e representou uma derrota política simbólica para o campo conservador.

Ao fim da entrevista, concedida a bordo do Air Force One, Trump ainda comentou que espera receber o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Washington em breve. “Talvez na semana que vem”, sinalizou, sem confirmar datas.

