309 pessoas de chapéu de banana quebram recorde mundial nos EUA

© Facebook/ City Museum, St Louis, MO

Um museu de St. Louis, no estado do Missouri (EUA), entrou para o Guinness World Records após reunir 309 pessoas usando chapéus em formato de banana ao mesmo tempo. A marca foi alcançada na última quarta-feira (2) e rapidamente viralizou nas redes sociais.

A façanha inusitada foi realizada no City Museum, que comemorou o feito com fotos e vídeos publicados em sua página oficial no Facebook. “Reunimos um grupo de amigos para estabelecer o título do Guinness World Records para o maior número de pessoas usando chapéus de banana, com 309 participantes!”, celebrou a instituição.

Um representante oficial do Guinness esteve presente no local para validar o evento e entregar a certificação que confirma a quebra do recorde. O museu também publicou imagens do momento em que o grupo recebeu o reconhecimento.

A iniciativa fez parte de uma campanha do museu para atrair visitantes e estimular atividades coletivas inusitadas e divertidas — e, claro, entrar para o livro dos recordes de maneira bem-humorada.

Leia Também: Mulher tem a língua mais comprida do mundo e joga Jenga com ela; veja