Trump lança "Cartão Dourado" de R$ 28 milhões para empresários

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender o programa conhecido como "Cartão Dourado", voltado para atrair empresários estrangeiros. A iniciativa foi apresentada no início de seu mandato como parte de uma estratégia econômica que combina incentivos a investidores com políticas migratórias mais rígidas.

Nesta quinta-feira (3), a bordo do avião presidencial Air Force One, Trump revelou o cartão físico. Em tom promocional, exibiu aos repórteres o modelo — inteiramente dourado e com seu rosto estampado — e afirmou ter sido o primeiro a adquiri-lo. “Se chama Cartão Trump. O Cartão Dourado”, disse. Segundo ele, o produto será disponibilizado ao público em até duas semanas.

A proposta concede cidadania americana a empresários que invistam US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões) nos Estados Unidos. O programa substitui o atual visto EB-5, voltado a investidores estrangeiros que geram empregos no país. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, reforçou que o Cartão Dourado deve tornar-se o novo modelo padrão para esse tipo de entrada legal.

Trump afirma que o objetivo é atrair “pessoas ricas e bem-sucedidas” que, ao obterem o visto, contribuam para a economia americana com impostos, geração de empregos e consumo. “Eles vão gastar muito dinheiro, pagar muitos impostos e empregar muitas pessoas”, declarou em fevereiro.

A medida é anunciada em um momento de endurecimento nas regras de imigração, com aumento nas deportações e restrições de entrada de estrangeiros no território norte-americano.

