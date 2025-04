Mulher é morta após receber mensagens de falso ex criadas pelo marido

© Facebook/N' Cuffs

Kristil Krug, moradora dos arredores de Denver, nos Estados Unidos, foi brutalmente assassinada semanas depois de começar a receber mensagens perturbadoras de um suposto ex-namorado. A história, que inicialmente parecia envolver um stalker do passado, tomou um rumo inesperado: o principal suspeito do crime é o próprio marido da vítima, Daniel Krug.

De acordo com a agência Associated Press, Kristil começou a ser assediada virtualmente no fim de 2023. As mensagens, que começaram com convites para sair, tornaram-se rapidamente agressivas, levando a vítima a procurar ajuda das autoridades. Poucas semanas depois, Kristil foi encontrada morta em casa, com marcas de esfaqueamento e agressões.

As investigações apontaram que não havia sinais de entrada forçada ou presença de estranhos na residência. A reviravolta ocorreu quando os investigadores rastrearam as mensagens ameaçadoras até um servidor da empresa onde Daniel Krug trabalhava, revelando que o autor da perseguição virtual estava muito mais próximo do que se imaginava.

Daniel foi preso em dezembro de 2023 e responde por homicídio em primeiro grau e perseguição. Seu julgamento começou nesta sexta-feira (5), com a apresentação da defesa no tribunal. O caso chocou a comunidade local e reacendeu o debate sobre violência doméstica e crimes cometidos por parceiros íntimos.

