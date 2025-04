Trump demite chefe da NSA em meio a críticas de democratas no Congresso

© Getty

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu o general da Força Aérea Timothy Haugh do cargo de diretor da Agência de Segurança Nacional (NSA) nesta quinta-feira (3), segundo informaram duas fontes com conhecimento direto da decisão à agência Reuters. Haugh também ocupava o posto de comandante do Comando Cibernético dos EUA (Cyber Command). A vice-diretora da NSA, Wendy Noble, também foi exonerada.

A decisão gerou forte reação no Congresso, especialmente entre parlamentares democratas, que criticaram a remoção de um oficial considerado apartidário de uma das posições mais estratégicas do setor de segurança nacional.

“General Haugh serviu nosso país com honra e distinção por mais de 30 anos. Em um momento em que os Estados Unidos enfrentam ameaças cibernéticas sem precedentes — como ficou evidente no ataque Salt Typhoon, vindo da China — como essa demissão pode tornar os americanos mais seguros?”, questionou o senador Mark Warner, vice-presidente do Comitê de Inteligência do Senado.

A Casa Branca ainda não comentou oficialmente os motivos da demissão.

