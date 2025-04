Menino de 5 anos morre após ingerir cocaína; namorado da mãe foi detido

© Stephanie Lecocq/Reuters

Um menino de cinco anos morreu após ingerir cocaína, revelou nesta sexta-feira o Ministério Público de Saint-Brieuc, na França, após o resultado da autópsia confirmar “a relação entre o consumo da droga e a parada cardiorrespiratória que levou à morte da criança”.

Segundo o jornal regional francês Ouest-France, o namorado da mãe do menino, suspeito de ser o principal responsável pela tragédia, foi preso e está em prisão preventiva. Ele teria contado aos investigadores que encontrou o saco com a droga perto do prédio onde moravam e o guardou em uma gaveta do banheiro, mas o pacote não foi encontrado durante a busca na residência.

A mãe da criança, que também chegou a ser detida na quinta-feira enquanto as autoridades apuravam "em que circunstâncias o menino ingeriu os entorpecentes", já foi liberada, informou o promotor Julien Wattebled em comunicado.

O companheiro da mãe já havia sido condenado, em junho do ano passado, por uso de drogas e por dirigir sob o efeito de entorpecentes. Agora, segundo o Ministério Público, ele é acusado de homicídio culposo por violar deliberadamente uma obrigação de segurança, além de posse de entorpecentes.

