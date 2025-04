Influencer é preso por invadir ilha do povo 'mais isolado do mundo'

© X (antigo Twitter)/ Genoossss

Pelo menos três pessoas já morreram após tentarem chegar à Ilha Sentinela do Norte, na Índia — território habitado por uma tribo isolada que não mantém contato com o mundo exterior. A área é protegida por lei e o acesso é proibido, mas um jovem de 24 anos conseguiu chegar até o local. Ele está sendo interrogado pelas autoridades indianas, mas pode-se dizer que teve sorte, já que outros não saíram de lá com vida.

Enquanto o turista norte-americano que invadiu a Ilha Sentinela do Norte segue sendo questionado pelas autoridades, a imprensa indiana relembra casos anteriores envolvendo a região. A emissora NDTV voltou ao ano de 2018 para recordar uma tragédia marcante: o missionário John Allen Chau, de 27 anos, que morreu ao tentar entrar na ilha, onde vivem cerca de 150 membros da tribo sentinelesa. Na época, não houve investigação oficial, pois a entrada já era proibida por lei.

De acordo com o The Guardian, o ativista Denis Giles contou que Chau vinha planejando a visita há tempos e chegou a pagar pescadores locais para levá-lo até a ilha. Um dos pescadores o deixou em um barco pequeno, e o missionário seguiu o restante do caminho em um caiaque, conseguindo chegar à areia da ilha. Vale lembrar que é proibido, tanto para estrangeiros quanto para indianos, se aproximar a menos de cinco quilômetros da ilha, justamente para preservar o modo de vida da tribo. Segundo Giles, um membro da tribo atirou uma flecha em Chau assim que ele se aproximou, e depois seu corpo foi levado para a floresta e enterrado. A NDTV também lembrou outro caso anterior: dois pescadores indianos que, após um problema no barco, acabaram atracando acidentalmente na ilha e foram mortos. Na tentativa de recuperar os corpos, um helicóptero foi enviado, mas também foi recebido com flechas disparadas pela tribo.

Apesar de tudo, o turista americano detido agora conseguiu ir até a ilha e voltar em segurança. As autoridades confirmaram que há imagens registradas em sua câmera GoPro, provando que ele esteve no local e tentou contato com os habitantes da ilha.

