Crocodilo ataca e mata nadador com 'giro da morte'; vídeo

Um homem de 51 anos morreu após ser atacado por um crocodilo-de-água-salgada enquanto nadava na praia de Talise, em Palu, na província de Sulawesi Central, na Indonésia, na última quinta-feira (27). De acordo com testemunhas, o animal, que media mais de três metros, se aproximou do nadador sem que ele percebesse, mesmo com os alertas de quem estava na areia. O crocodilo atacou e realizou o chamado "giro da morte", movimento usado para dilacerar a vítima.

Equipes de resgate chegaram ao local pouco depois do ataque e conseguiram recuperar os restos mortais do nadador antes que fossem completamente devorados. A vítima foi identificada como Sadarwinata. "Os esforços de resgate foram realizados rapidamente por uma força-tarefa. Um dos membros do Corpo de Brigada Móvel da Polícia de Sulawesi Central foi forçado a atirar no crocodilo para fazê-lo soltar a vítima", afirmou o comissário Deny Abrhamas. Veja o vídeo abaixo (Imagens Fortes):

#CirculaEnRedes| Un cocodrilo de 3 metros de largo se llevó el cuerpo de una persona en las aguas de la playa de Talise, en la ciudad de Palu, en Indonesia. El hombre fue identificado como Sadarwinata de 51 años de edad. La víctima hizo caso omiso de las advertencias y terminó… pic.twitter.com/yAZ6I57Az4 — Tabasco HOY (@TabascoHOY) April 3, 2025

A Indonésia lidera o ranking mundial de ataques de crocodilos-de-água-salgada. De acordo com dados recentes, o país registrou mais de mil incidentes envolvendo esses animais na última década. Autoridades locais reforçam a necessidade de alerta em áreas costeiras onde a presença desses répteis é comum.

