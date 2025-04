Coveiro homicida desenterra caixão de bebê e espalha ossadas em cemitério

© ShutterStock

Um coveiro da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, foi preso após desenterrar o caixão de um bebê e jogá-lo por uma encosta, fazendo com que os restos mortais se espalhassem pelo cemitério.

De acordo com o New York Post, que cita informações do Gabinete do Xerife do Condado de Cabell, o caso ocorreu em 27 de março, quando Matthew Fortner, de 49 anos, estava escavando um lote para uma nova sepultura.

Durante o trabalho, Fortner desenterrou um caixão que estava no local desde 1982 e o lançou por uma colina, o que fez com que o caixão se abrisse.

Um casal presenciou a cena e alertou as autoridades.

Fortner foi preso na quarta-feira devido ao incidente e permanece detido. Ele pode pegar até cinco anos de prisão.

O homem já possui antecedentes criminais. Em 1997, ele foi condenado por homicídio e sentenciado à prisão perpétua, mas recebeu perdão em 1999 e foi libertado em 2008.

Os restos mortais da criança foram encaminhados para o Gabinete de Medicina Legal do Estado, em Charleston.

