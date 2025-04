Kim Jong-un visita soldados e dispara rifle de precisão

© KCNA via REUTERS

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, visitou na sexta-feira uma base de treinamento militar das unidades de operações especiais do Exército do país e foi flagrado testando um novo rifle de precisão. A visita foi noticiada pelos meios de comunicação estatais neste sábado.

De acordo com a agência KCNA, citada pela Reuters, Kim montou um posto de observação para assistir a um treinamento tático geral e a uma competição de tiro com armas leves, realizada por combatentes de várias unidades de operações especiais como parte do programa de treinamento.

No local, o líder norte-coreano declarou que o fortalecimento das forças de operações especiais é uma parte essencial da atual estratégia militar do país e delineou uma série de tarefas importantes para melhorar suas capacidades operacionais, embora os detalhes não tenham sido divulgados.

"O fortalecimento das forças de operações especiais é atualmente um componente essencial da estratégia de desenvolvimento do exército", afirmou Kim.

Além disso, o líder norte-coreano também realizou um teste de tiro com um rifle de precisão, que será fornecido às unidades de operações especiais. A arma foi desenvolvida com tecnologia norte-coreana.

Segundo a Coreia do Sul, as unidades de operações especiais da Coreia do Norte fazem parte do contingente de milhares de soldados que Pyongyang teria enviado à Rússia para lutar na guerra na Ucrânia.

Você pode ver as imagens na galeria de fotos acima.

