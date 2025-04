"Claramente o pior"? Autora de retrato reage após críticas de Trump

© Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

A artista britânica Sarah A. Boardman — apelidada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como autora do seu "pior retrato" — afirmou que as críticas colocaram em dúvida sua "integridade" e ameaçam sua carreira.

A polêmica começou após uma publicação de Trump na Truth Social, cerca de duas semanas atrás, na qual ele disse que não gostou de um quadro seu exposto em um prédio do governo no Colorado e que pediria sua remoção.

“Ninguém gosta de uma foto ou pintura ruim de si mesmo, mas a do Colorado, no Capitólio estadual, colocada pelo governador junto aos outros ex-presidentes, foi propositalmente distorcida de uma forma que talvez eu nunca tenha visto antes”, declarou Trump.

“A artista também pintou o presidente Obama, e ele está maravilhoso, mas o meu retrato é claramente o pior. Ela deve ter perdido o talento com o passar dos anos. De qualquer forma, eu preferiria muito mais não ter retrato nenhum do que ter esse”, disparou. Sarah A. Boardman foi responsável pelo retrato oficial de Trump para o Capitólio estadual do Colorado, em Denver, onde a obra ficou exposta por seis anos, entre 2019 e 2025.

Em declaração publicada pelo jornal The Guardian, a artista afirmou que os comentários de Trump colocaram em dúvida suas “intenções, integridade e habilidades”.

Boardman defendeu que completou o retrato com precisão, “sem distorção proposital, viés político ou qualquer tentativa de caricaturar o retratado, seja de forma explícita ou implícita”.

“As alegações adicionais de que eu ‘distorci propositalmente’ o retrato e que ‘devo ter perdido meu talento à medida que envelheci’ estão agora afetando direta e negativamente meu negócio, que construí ao longo de mais de 41 anos — e que agora corre o risco de não se recuperar”, lamentou.

Sarah A. Boardman nasceu no Reino Unido e passou anos viajando por países como Austrália, Papua-Nova Guiné, Nova Zelândia, Malásia, Oriente Médio, Europa e Estados Unidos.

Leia Também: Após impeachment, Presidente da Coreia do Sul é destituído do cargo