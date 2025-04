Vídeo de ataque a médicos em Gaza contraria a versão de Israel

© Palestinian Red Crescent/Handout via REUTERS

No último fim de semana, um vídeo, inicialmente publicado pelo The New York Times, contrariava a versão de Israel sobre o ataque a um grupo de médicos em março, no qual morreram 15 profissionais de saúde e humanitários em Gaza - contrariamente à versão israelense, os veículos não circulavam de luzes apagadas.

As imagens propagaram-se, entretanto, nas redes sociais. Pode ver o vídeo na galeria acima.

O vídeo, destaca-se, mostra que as ambulâncias estavam com faróis ligados, os profissionais de saúde estavam vestidos com uniformes refletores e os carros de bombeiros que os acompanhavam, estavam claramente identificados e com as luzes de emergência ligadas.

O vídeo foi compartilhado com o jornal por um diplomata da ONU que pediu para não ser identificado. O The New York Times verificou as imagens e concluiu que foram gravadas durante as primeiras horas da manhã de 23 de março em Rafah, no sul de Gaza, onde aconteceu o ataque.

Israel insiste que nos carros seguiam "terroristas" e diz ter matado nove supostos milicianos, embora até agora apenas tenha fornecido o nome de um, que não coincide com os nomes das vítimas divulgados pela organização do Crescente Vermelho Palestino e pela defesa civil de Gaza.

Na sexta-feira, a organização humanitária Crescente Vermelho garantiu ter provas que refutam as justificações dadas por Israel para o ataque no dia 23 de março.

Entre o material recolhido, a organização disse contar com um vídeo que "mostra muito claramente que as ambulâncias estavam com as luzes acesas" no momento do ataque, afirmou Marwan Jilani, vice-presidente da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino, organização que integra o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e da qual faziam parte vários dos profissionais mortos na ofensiva.

As forças israelenses admitiram que dispararam contra ambulâncias na Faixa de Gaza em 23 de março, depois de considerarem os veículos suspeitos.

