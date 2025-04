Mulher fica desiludida com revelação de sexo de bebê e vídeo viraliza

© TikTok/duccilou

Os chás de revelação do sexo do bebê estão sempre envolvidos em mistério e ansiedade, e geralmente é um momento carregado de emoção para os futuros pais. Porém, há que não ter as expectativas elevadas em relação ao palpite, para não correr o risco de sofrer uma desilusão. Foi isso que aconteceu com a jovem do vídeo que mostramos acima!

Lado a lado com o seu companheiro, os futuros pais procedem ao momento que tanto esperavam. Para isso os amigos prepararam-lhe uma revelação que incluiu um bolo.

O compartilhamento do vídeo tornou-se viral dado que a mulher - apesar de tentar esconder o seu desapontamento - acaba por não conseguir conter as lágrimas, dado que o sexo não corresponde ao que ambicionava.

"A minha mãe e meus amigos me fizeram acreditar que iria ter uma menina. Comecei a acreditar nisso e a criar uma série de fantasias de como seria a minha vida com uma menina", disse Ducci Lou Carter.

Sobre o vídeo que se tornou viral, pode se ver o marido da mulher tentando consolá-la. Ducci compartilhou aquilo que ele lhe disse e como foi a sua compreensão que a fez aceitar melhor o sucedido.

"Ele compreendeu os meus sentimentos, me afastou e falou comigo. Me disse: 'Não sinta culpa pela tua experiência. Está tudo bem, é normal. Duvido muito que não consiga ultrapassar isso. Deixa passar alguns dias e vai começar a ficar entusiasmada com um rapaz'. Ele me fez sentir vista e me sentir compreendida", recorda.

No vídeo pode ainda ouvir-se o futuro pai dizendo: "Oh ela está aborrecida, não faz mal. A seguir, vamos ter a nossa menina".

