Corpo de cientista italiano é encontrado desmembrado na Colômbia

O corpo de um cientista italiano, que trabalhava no Reino Unido, foi encontrado desmembrado dentro de uma mala, na Colômbia. Alessandro Coatti era um investigador que trabalhava para a Sociedade Real de Biologia desde 2017.

O corpo do especialista foi encontrado desmembrado dentro de uma mala de viagem na cidade de Santa Marta. A polícia diz que encontrou apenas a sua cabeça, mãos e pés e que está à procura do dorso e de outras partes do corpo.

O turista, de 42 anos, estaria hospedado na zona histórica de Santa Marta e foi visto pela ultima vez na sexta-feira. Estaria de férias, segundo informa o Daily Mail.

O corpo foi encontrado por um grupo de crianças, sendo que o prefeito local já anunciou que dará uma recompensa a quem ajudar a capturar os responsáveis pelo homicídio.

