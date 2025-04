Trump diz que há países se humilhando por acordos: 'Beijando minha bunda'

© Chip Somodevilla/Getty Images

O presidente norte-americano, Donald Trump, usou a expressão "kissing my ass" para dizer que os líderes mundiais estão bajulando ele para negociar as tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Esta declaração foi dada em um jantar do Comitê Nacional Republicano para o Congresso, nesta terça-feira (8).

"Estou dizendo a vocês, estes países estão nos ligando, me bajulando. Estão morrendo para fazer um acordo. 'Por favor, por favor, senhor, me deixe fazer um acordo. Eu faço qualquer coisa", disse Trump, enquanto discursava.

Mais concretamente, Trump usou a expressão "kissing my ass", que, na tradução literal, significa "beijando minha bunda".

As tarifas, que o presidente dos EUA chama de "recíprocas", entraram esta quarta-feira em vigor, tratando-se de uma taxa que se soma à tarifa mínima global de 10% que começou a aplicar em 5 de abril.

Countries are Kissing my ass - Donald j trump - The President of #USA 9/04/2025 pic.twitter.com/r1ZT0XwLw2 — The BitWhale (@thebitwhale) April 9, 2025

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na semana passada, em um dia que apelidou de "dia da libertação", uma tarifa de 10% sobre 184 países e territórios, incluindo a União Europeia (UE), bem como a imposição de uma tarifa adicional para aqueles que considera serem os "piores infratores".

Está em causa uma tarifa "recíproca", que corresponde a cerca de metade da taxa aplicada pelos outros países aos EUA, disse Trump, tendo exibido uma tabela com o nível das barreiras comerciais e não comerciais sobre produtos norte-americanos em vários países.

Contempla uma taxa de 20% sobre as importações da União Europeia e de 34% sobre os produtos chineses, enquanto os produtos da Índia passam a pagar 26%, de Taiwan 32% e do Vietname 46%.

Encontram-se na lista ainda outros países, que podem no entanto entrar em negociações com os EUA para impedir a aplicação imediata das tarifas.

Para o Japão, estava prevista uma taxa de 24%, mas o país está em conversas com os Estados Unidos sobre as tarifas, sendo que o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, pediu que Washington revisse as medidas no âmbito das consultas entre as duas partes.

Entretanto, na terça-feira, a Casa Branca confirmou que os EUA passarão a taxar a 104% as importações chinesas a partir de hoje, cumprindo a ameaça de aumento das tarifas em 50 pontos percentuais (acima dos 54% previstos), após a China ter anunciado que vai impor uma tarifa de 34% sobre as importações de todos os produtos dos Estados Unidos a partir de 10 de abril.

Já a UE espera apresentar a resposta às tarifas de 20% impostas pelos Estados Unidos no início da próxima semana.

Segundo a Casa Branca, estas tarifas adicionais "permanecerão em vigor até que o presidente Trump determine que a ameaça representada pelo défice comercial e pelo tratamento não recíproco subjacente seja satisfeita, resolvida ou mitigada".

A ordem executiva que foi assinada "também contém autoridade de modificação, permitindo que o presidente Trump aumente a tarifa se os parceiros comerciais retaliarem ou diminua as tarifas se os parceiros comerciais tomarem medidas significativas para remediar acordos comerciais não recíprocos e se alinharem com os Estados Unidos em questões econômicas e de segurança nacional".

A imposição de novas tarifas está a gerar ondas de choque na economia global, enquanto parceiros e adversários comerciais prepararam resposta perante as incertezas da guerra comercial.

