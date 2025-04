Teto de discoteca desaba na República Dominicana; há pelo menos 95 mortos

© X/Quisqueya_RD

Pelo menos 95 pessoas morreram depois do telhado de um casa noturna ter desabado, na madrugada desta quarta-feira (9), na capital da República Dominicana, revela a AFP, que cita os serviços de emergência local.

As autoridades receberam um chamado e ainda estão tentando resgatar pessoas que possam estar vivas debaixo dos escombros da discoteca Jet Set.

Dentro do espaço, estava acontecendo um show. Centenas de pessoas estavam assistindo a apresentação do popular cantor de merengue dominicano Rubby Pérez, cujo paradeiro é também desconhecido.

"Mais de 56 ambulâncias, cada uma transportando até três pessoas, foram enviadas para diferentes hospitais. Esta é uma situação muito grave", disse o chefe das operações de resgate.

Nas redes sociais foi compartilhado o exato momento da queda, onde se pode ver como o show é interrompido pela queda da infraestrutura.

Doce personas murieron y múltiples resultaron heridos cuando se desplomó el techo de la famosa discoteca Jet- Set de República Dominicana durante la presentación del famoso merengue Rubby Pérez.



Según varios medios locales, su manejador Fernando Soto reveló que el artista aún… pic.twitter.com/eyIKY3E0KQ — Molusco (@Moluskein) April 8, 2025

Imagens posteriores mostram já os escombros do local, com as equipas em trabalhos de salvamento.

Situación en Jet Set actualmente, sacan afectados de escombros #JetSetClub #RepublicaDominicana pic.twitter.com/7CF62oRoXN — Wilfredo Alonso Escogidista igual que mi padre Alo (@rambaldevalver) April 8, 2025

O número de vítimas pode ainda aumentar à medida que os trabalhos continuam decorrendo.

A discoteca é famosa pelas suas festas durante a semana, que são frequentadas por celebridades locais e se prolongam pela madrugada.