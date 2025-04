Americano que invadiu ilha protegida na Índia pode pegar 5 anos de prisão

As autoridades indianas deram mais detalhes sobre a prisão de Mykhailo Viktorovych Polyakov, o turista norte-americano que invadiu a Ilha Sentinela do Norte, na Índia, um território protegido e cuja entrada é proibida - tanto a estrangeiros como a indianos.

Segundo as autoridades, o jovem de 24 anos continua preso depois de ter sido ouvido pelas autoridades e vai ser apresentado a tribunal em 17 de abril, enfrentando agora uma pena de até cinco anos de prisão por ter entrado em território proibido.

O Departamento de Estado dos EUA já foi questionado sobre a situação, não tendo adiantado detalhes e garantindo apenas que está "ciente da prisão do cidadão norte-americano na Índia."

Segundo as autoridades, as "ações de Polyakov representavam uma séria ameaça à segurança e ao bem-estar do povo Sentinelense, cujo contato com estranhos é estritamente proibido por lei para proteger o seu modo de vida indígena."

Vale lembrar que o povo daquela ilha vive isolado e que o jovem conseguiu, em 29 de março, atracar na ilha com um barco insuflável, deixando uma garrafa de Coca-Cola no local.

An American traveler has been detained in India after illegally entering North Sentinel Island—a protected tribal area—and leaving a can of Coca-Cola and a coconut as “gifts” to the Sentinelese, one of the most isolated tribes in the world.



Mykhailo Viktorovych Polyakov, 24,… pic.twitter.com/y0v0uPJpS7