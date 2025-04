Governadora está entre os 124 mortos após desabamento em discoteca

© Getty Images

O número de mortos no desabamento do teto da discoteca Jet Set, em Santo Domingo, República Dominicana, subiu para 124, informou nesta quarta-feira (9) o Centro de Operações de Emergências (COE). Mais de 100 pessoas seguem desaparecidas, enquanto equipes de emergência trabalham nos escombros. O acidente aconteceu durante um show na madrugada de terça-feira (8), vitimando o cantor Rubby Pérez, que se apresentava na ocasião.

Entre as vítimas estão a governadora de Montecristi, Nelsy Cruz, que conseguiu ligar para o presidente do país antes de falecer, informando que estava presa entre os escombros. Jogadores de beisebol renomados, como Octavio Dotel e Tony Enrique Blanco Cabrera, também morreram na tragédia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do colapso, que deixou o país em choque.

O presidente Luis Abinader afirmou que todas as agências de resgate estão mobilizadas e que o governo acompanha o caso de perto. "Lamentamos profundamente a tragédia na boate Jet Set. Estamos acompanhando o incidente minuto a minuto", declarou. Ele visitou o local do acidente, mas não deu declarações à imprensa.

Enquanto isso, familiares aguardam notícias em hospitais, onde os nomes dos sobreviventes são anunciados por autoridades. "Aconteceu tão rápido. Consegui me jogar em um canto", relatou Enrique Paulino, empresário do cantor Rubby Pérez, que também perdeu a vida no desastre. A área em torno da discoteca permanece cercada, com oficiais pedindo que a população coopere para facilitar o trabalho das equipes de resgate.

