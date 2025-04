Três crianças e dois cães são resgatados de esgoto nos EUA; veja

© Security Fire Department

Três crianças e dois cães foram resgatados no último fim de semana após entrarem em um sistema de drenagem de águas pluviais no bairro de Security-Widefield, no estado do Colorado, Estados Unidos. O caso mobilizou uma extensa operação de busca por parte do Corpo de Bombeiros local.

De acordo com os socorristas, os menores foram encontrados a mais de 800 metros de distância do ponto onde haviam acessado o sistema de esgoto, descrito pelos profissionais como um verdadeiro “labirinto subterrâneo”.

“Felizmente, todos foram encontrados a tempo e saíram ilesos”, informaram os bombeiros por meio de uma publicação no Facebook.

No entanto, as autoridades fizeram um alerta sério: embora algumas crianças possam achar divertido explorar esse tipo de ambiente, inspirado em referências da cultura pop como as "Tartarugas Ninja", entrar em sistemas de drenagem é extremamente perigoso — e pode até ser fatal.

Entre os principais riscos apontados estão afogamento em caso de chuvas repentinas, hipotermia, intoxicação por gases tóxicos como sulfeto de hidrogênio e monóxido de carbono, desorientação, falta de oxigênio e presença de animais peçonhentos, como cobras.

“Conversem com seus filhos sobre os perigos de brincar perto ou dentro de esgotos. Pode parecer uma aventura, mas representa uma ameaça real à vida”, reforçou o Corpo de Bombeiros.

Imagens do resgate foram divulgadas nas redes sociais da corporação, mostrando a ação dos agentes e o momento em que as crianças e os cães foram retirados em segurança.





