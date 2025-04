Homem 'bom' mata irmão problemático na Espanha: "Estou mais descansado"

© Guardia Civil

Um crime familiar abalou a pequena cidade de La Puebla de Almoradiel, na província de Toledo, na Espanha. Miguel Ángel, de 57 anos, confessou ter matado o irmão mais novo, Rafael, de 51, após uma discussão doméstica. "Matei-o. Descansei os meus pais e estou mais descansado", afirmou o homem à polícia após o homicídio ocorrido nesta terça-feira (8).

Os dois irmãos moravam com os pais idosos, Heliodoro e Paquita, em uma casa compartilhada. Segundo as autoridades, a briga que levou ao crime começou no pátio da residência e teria sido motivada por desentendimentos em torno da bateria de um carro e de dinheiro.

A tragédia, no entanto, não surpreendeu totalmente os moradores da cidade, que tem cerca de 5 mil habitantes. O conflito entre os irmãos era conhecido na região. Miguel Ángel era descrito pelos vizinhos como um homem tranquilo, responsável e dedicado ao cuidado dos pais, que são dependentes. Já Rafael, segundo relatos, enfrentava problemas com drogas, álcool e apresentava um histórico de comportamentos agressivos e desvios de conduta.

"Ele estava perdido, era uma pessoa problemática e sempre foi assim", contou um morador ao jornal ABC. Os vizinhos também disseram que Rafael já havia furtado o próprio irmão e protagonizado outras brigas dentro da casa da família.

Ambos os irmãos eram solteiros e sempre viveram com os pais. A relação entre eles, no entanto, era marcada por constantes atritos.

O crime gerou comoção e sentimento de culpa na comunidade, que agora reflete sobre a omissão diante da situação que já se arrastava há anos. "Nunca imaginamos que pudesse acabar assim", lamentou um vizinho.

