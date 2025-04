Sobe para 25 o número de feridos em ataques com drones russos na Ucrânia

© Lusa

Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas em ataques com drones russos contra as cidades ucranianas de Kiev, Mykolaiv e Nikopol na noite de quarta-feira (10), segundo informações divulgadas nesta quinta-feira pelos serviços de emergência da Ucrânia.

Em Mykolaiv, no sul do país, dez pessoas ficaram feridas depois que um drone atingiu um apartamento localizado em um prédio de cinco andares. Já na capital, Kiev, o prefeito Vitali Klitschko informou que três pessoas se feriram durante os bombardeios. A cidade foi alvo de múltiplas explosões, após os alarmes de ataque aéreo soarem por toda a madrugada. De acordo com autoridades locais, 16 dos 30 drones lançados contra Kiev foram derrubados pelas forças de defesa.

Em Nikopol, na região de Dnipropetrovsk, o governador Serhi Lisak afirmou que outras doze pessoas ficaram feridas em um ataque semelhante, também realizado com drones.

A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia lançou 145 drones em todo o território ucraniano durante a noite. Unidades de defesa conseguiram interceptar 85 deles.

Do lado russo, Moscou alegou ter abatido 42 drones ucranianos em regiões do sul e oeste da Rússia, também durante a madrugada.

Leia Também: Guerra na Ucrânia tem mais de 48 mil desaparecidos, diz Cruz Vermelha