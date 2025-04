Carro invade área externa de café após acidente com 3 veículos em Londres

© X/FieldsHighbury

Uma colisão envolvendo três carros na estrada A1, em Londres, terminou com um dos veículos invadindo a área externa de um café no bairro de Islington, nesta quinta-feira (10), por volta das 7h45 (horário local).

O acidente deixou quatro pessoas feridas, sendo duas em estado grave, segundo autoridades locais.

A batida ocorreu na Upper Street, uma das principais vias comerciais da região, conhecida por seus restaurantes, lojas e cafés. Com o impacto, um dos carros saiu da pista e atingiu a área externa de um dos estabelecimentos.

Por causa do acidente, o tráfego no local foi interrompido durante toda a manhã para atendimento às vítimas e limpeza da via. A polícia ainda investiga as causas da colisão.

