'Rainha de beleza' turca morre ao cair de ponte ao fugir da polícia

© Facebook/YALOVA ZİRVE

Uma famosa participante de concursos de beleza morreu na Turquia ao fugir da polícia.

Segundo a CNN local, Güler Erdoğan, de 27 anos, teria saído à noite com a família, no dia 1 de abril, para celebrar o fim do ramadã.

No regresso a casa, a mulher foi parada pela polícia, tendo acusado um nível de álcool no sangue superior ao permitido.

A modelo, então, decidiu fugir a pé, mas acabou se desiquilibrando e caindo de um viaduto, sendo atropelada por um veículo que passava na outra pista, na localidade de Giresun. A mulher foi declarada morta no local.

O caso está sendo investigado.

A mulher era conhecida como 'Miss Europa Kosovo', tendo participado em vários concursos de beleza

