Papa Francisco faz aparição surpresa na Basílica São Pedro após crise de saúde

© FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco apareceu de surpresa na Basílica São Pedro, no Vaticano, na manhã desta quinta-feira (10), segundo a Santa Sé, vestindo calças pretas em vez de seu traje papal branco tradicional. Foi a segunda aparição pública desde que Jorge Bergoglio, 88, recebeu alta hospitalar no final de março, após enfrentar sua crise de saúde mais grave em 12 anos de papado: uma pneumonia em ambos os pulmões.

No mesmo dia, o Vaticano divulgou um telegrama em que o pontífice "oferece orações pelo eterno repouso dos falecidos" no trágico desabamento da discoteca Jet Set, em Santo Domingo, na República Dominicana, e expressou suas condolências às famílias das vítimas. A tragédia deixou ao menos 218 mortes, segundo o último balanço das autoridades.

Francisco passou mais de cinco semanas internado por causa de uma bronquite que se transformou em pneumonia -condição especialmente grave para ele, que teve parte de um pulmão removido quando jovem.

Por recomendação médica, ele deve cumprir dois meses de repouso, sem atividades públicas nem contato direto com os fiéis, para evitar recaídas. Mesmo assim, tem surpreendido com breves aparições. A primeira ocorreu no último domingo (6), quando saudou a multidão na praça São Pedro.

Nesta quinta, um vídeo verificado pela agência de notícias Reuters mostra o papa acenando para os visitantes da basílica enquanto os assistentes empurram sua cadeira de rodas. O pontífice apareceu com uma pequena mangueira nasal em que recebe oxigênio suplementar.

"Estávamos visitando a Basílica São Pedro e vimos alguns guardas passando e abrindo caminho, então fomos ver o que era, e era o papa", disse Luiz Gil, que gravou o vídeo. "Poucas pessoas notaram, foi muito rápido, mas ele parou para conversar com uma família com um bebê."

A reaparição acontece em meio à semana mais intensa do calendário católico. Com a contagem regressiva para a Páscoa, a Igreja celebra a Semana Santa, que relembra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Tradicionalmente, o papa preside ao menos oito cerimônias durante a semana, culminando na Missa do Domingo de Páscoa, diante de dezenas de milhares de fiéis. No entanto, sua participação neste ano segue incerta. Francisco já havia se ausentado das celebrações da Sexta-feira Santa em 2023 e 2024 por questões de saúde, mas nunca deixou de comparecer às festividades da Páscoa, nas quais costuma fazer um discurso marcante.

Francisco está se recuperando no Vaticano após passar 38 dias no hospital por pneumonia bilateral, na crise de saúde mais grave de seus 12 anos de papado. O pontífice raramente faz aparições públicas vestindo trajes civis em vez de suas vestimentas papais tradicionais, mas ocasionalmente usa trajes mais informais durante algumas viagens ao exterior.

Na quarta-feira (9), véspera de sua mais recente aparição, o papa recebeu, em uma reunião não anunciada, o rei Charles 3º e a rainha Camilla, do Reino Unido, no Vaticano. O casal havia adiado uma visita formal por conta do delicado estado de saúde do pontífice. Segundo o Palácio de Buckingham, os monarcas "ficaram encantados com o fato de o papa estar bem o suficiente para recebê-los".

Apesar do estado de saúde ainda delicado, o Vaticano tem divulgado reflexões escritas pelo papa, lidas durante algumas celebrações. A possibilidade de que ele participe de eventos da Semana Santa -mesmo que virtualmente- será avaliada caso a caso.