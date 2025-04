Aeronave cai no rio Hudson, em Nova York; há seis mortos

Na tarde desta quinta-feira (10), caiu um helicóptero no rio Hudson, em Nova York, nos Estados Unidos. A queda foi confirmada pela polícia de Nova York, que revelou que a aeronave caiu no Pier 40, na margem sentido Nova Jersey.

"Devido à queda de um helicóptero no rio Hudson, nas proximidades da West Side Highway e da Spring Street, haverá presença de veículos de emergência e atrasos no trânsito nas áreas ao redor", disse a corporação.

De acordo com a rede NBC, que citou agentes de resgate, há pelo menos o registro de seis mortos. Ainda não se sabe quantas pessoas estariam na aeronave. Há o registro que duas crianças estariam entre as vítimas.

Veja o vídeo do momento da queda do helicóptero:

Video of helicopter crashing into the Hudson River in New York today.



(: Bruce Wall)



pic.twitter.com/4uRTPI3KIu