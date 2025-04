Diretor do Greenpeace é preso após protesto com tinta em embaixada dos EUA

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor-executivo do Greenpeace no Reino Unido, Will McCallum, foi preso nesta quinta-feira (10) junto com outros cinco ativistas após um protesto em frente à embaixada dos Estados Unidos em Londres. Os ambientalistas despejaram 300 litros de tinta vermelha em um lago do complexo diplomático.

Vestidos como entregadores de bicicleta, os ativistas carregaram tambores com corante vermelho até a área de segurança da embaixada. A ação simbólica, segundo o Greenpeace, visava protestar contra o fornecimento de armas americanas a Israel.

Essas armas alimentam uma guerra que destrói hospitais, escolas e bairros inteiros Areeba Hamid, codiretora do Greenpeace

De acordo com a organização, o corante utilizado é biodegradável e se dissipará naturalmente.

A polícia metropolitana de Londres confirmou as prisões por "conspiração para causar danos criminosos", crime que pode levar a até 10 anos de prisão. As autoridades não se pronunciaram sobre possíveis acusações formais.

O protesto ocorre no contexto do conflito entre Israel e Hamas, que já deixou mais de 50 mil mortos em Gaza, segundo autoridades locais. Os EUA seguem como principal fornecedor de armamentos para as forças israelenses.