República Dominicana vive luto coletivo com resgate de corpos 2 dias após tragédia

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Mais de 48 horas após o teto da boate Jet Set desabar em Santo Domingo, a capital da República Dominicana, equipes de emergência continuavam retirando cadáveres do local. O número de mortos chegou a 221 nesta quinta-feira (10), segundo autoridades que coordenam as operações.

O teto da casa noturna desabou na madrugada de terça-feira (8) durante show do cantor de merengue Rubby Pérez, que também está entre os mortos. Do alto, é possível ver a estrutura da boate com um enorme buraco ao centro, deixado pelo desabamento do teto. Poucos curiosos e familiares restavam no entorno do local nesta quinta.

Mais de 300 socorristas trabalharam com a ajuda de dois cães farejadores entre os escombros de tijolos, lâminas de zinco e barras de aço da boate. Um guindaste de construção e martelos hidráulicos foram usados na remoção de blocos. As buscas de sobreviventes foram encerradas na quarta (9).

"Nossas equipes de resgate já estão concluindo os trabalhos. Lamentamos esta tragédia que atinge o povo dominicano", afirmou o diretor do Centro de Operações de Emergências (COE), Juan Manuel Méndez, acrescentando que 189 pessoas foram resgatadas com vida.

As autoridades descartaram na noite de quarta a possibilidade de encontrar novos sobreviventes, restando o trabalho de retirada de corpos e escombros.

O governo anunciou que abrirá uma investigação sobre o caso assim que as operações de resgate terminarem.

"Dou tantas graças a Deus porque estamos vivos. Foi muito duro o que vivemos, perdemos muitos amigos", disse Marisol Chalas, que estava com o marido no local, ao jornal Diario Libre. Os dois sobreviveram.

Durante o enterro do cantor Roberto Antonio Pérez, 69, sua filha Zulinka Pérez -sobrevivente da tragédia- entoou a frase "Minha alma está prestes a explodir de amor", ao dar início à cerimônia privada no Teatro Nacional de Santo Domingo.

Familiares choravam ao receber os pêsames do presidente Luis Abinader e de sua esposa, Raquel Arbaje, que fizeram a primeira guarda de honra visivelmente emocionados.

Artistas como Juan Luis Guerra também compareceram à cerimônia para prestar homenagens. "Rubby foi um artista admirável, a voz mais bela do merengue, um bom amigo e companheiro, sempre sorridente", disse ao jornal Listín Diario.

Nascido em 8 de março de 1956 em Bajos de Haina, próximo a Santo Domingo, Rubby Pérez iniciou sua carreira musical no final da década de 1970, após estudar no Conservatório Nacional de Música. Antes disso, sonhava em ser jogador de beisebol, mas um acidente aos 15 anos frustrou esse desejo.

O papa Francisco ofereceu condolências aos dominicanos por meio de uma carta e desejou pronta recuperação aos feridos.

O QUE ACONTECEU

O teto da Jet Set desabou às 0h44 de terça-feira. Vídeos nas redes sociais mostram o momento do incidente. Algumas das imagens revelam que pedaços do teto começaram a se desprender da estrutura, o que afasta alguns dos clientes presentes.

Vários dos vídeos terminam depois de um grande barulho, gritos e as luzes se apagando. Em algumas das imagens é possível ver que o teto desabou enquanto Pérez cantava no palco. Autoridades mobilizaram 370 socorristas para as buscas na estrutura, que, vista de cima, revela o enorme buraco no local onde o teto colapsou.

Dezenas de pessoas se aglomeraram nos arredores da discoteca, assim como nas proximidades de hospitais e necrotérios, em busca de notícias de familiares. O presidente dominicano, Luis Abinader, visitou o local e decretou três dias de luto nacional.

O QUE DIZ A EMPRESA

"Hoje queremos nos dirigir, sobretudo, às famílias afetadas pela tragédia ocorrida ontem à noite na Jet Set. Não há palavras suficientes para expressar a dor que este acontecimento gera. O que aconteceu foi devastador para todos. Queremos que saibam que estamos com vocês, que compartilhamos sua angústia", afirmou em comunicado Antonio Espaillat, representante da casa noturna.

"Desde o primeiro momento, temos colaborado de forma total e transparente com as autoridades. Continuamos em comunicação constante com o Centro de Operações de Emergência, enquanto prosseguem os trabalhos de busca e resgate com equipes de emergência, voluntários e pessoal de mais de 22 instituições."

OUTROS INCIDENTES

O colapso do Jet Set é uma das maiores tragédias da República Dominicana, país caribenho que reorientou sua economia para o turismo, com mais de 11 milhões de visitantes em 2024, segundo o ministério do Turismo.

Em 2023, 38 pessoas morreram em uma explosão em San Cristóbal, a meia hora de carro de Santo Domingo. Quatro edifícios foram destruídos e outros nove sofreram danos.

Duas décadas antes, em 2005, 136 presos de uma prisão em Higüey (leste) morreram em um incêndio originado por uma briga entre os detentos.

O colapso da Jet Set evoca outras duas tragédias em boates. No mês passado, um incêndio em uma casa noturna lotada na Macedônia do Norte matou 59 pessoas e deixou mais de 150 feridas, após a apresentação de um grupo com uso de pirotecnia. O episódio guarda muita semelhança com o da boate Kiss em 2013, quando 242 pessoas morreram e 636 se feriram em Santa Maria (RS).