CEO da Siemens e família são as vítimas de queda de helicóptero em NY

Um helicóptero caiu na tarde desta quinta-feira (10) no Rio Hudson, em Nova York, Estados Unidos. As imagens da queda são impressionantes, tendo resultado na morte de todos os ocupantes.

No interior da aaeronave seguiam seis pessoas, o piloto e cinco turistas espanhóis, que tiveram, agora, as identidades reveladas.

Identidades das vítimas reveladas

Agustín Escobar, o CEO da Siemens Espanha, a sua mulher, Mercé Camprubí Montal, e os seus três filhos, de 4, 5 e 11 anos, são os turistas espanhóis que não sobreviveram à tragédia. A família realizava uma visita guiada de helicóptero sobre a cidade nova iorquina a bordo de uma aeronave pertencente à empresa turística New York Helicopter.

Mercè Camprubí Montal exercia também um cargo diretivo na mesma empresa. Era neta e bisneta dos ex-presidentes do Barcelona Agustí Montal.

Antes da viagem, a família tirou fotografias que têm sido compartilhadas nas redes sociais. Serão as últimas imagens registradas com vida dos cinco elementos da família espanhola. Segundo o El Espanhol, uma das crianças estaria festejando aniversário.

A família tinha chegado a Nova York na manhã desta quinta-feira (10), provenientes de Barcelona. A família tinha reservado uma visita panorâmica pela cidade de cerca de 15 minutos, que incluía uma passagem pela zona da Estátua da Liberdade e sobre os arranha-céus de Manhattan.

Investigando as causas

A tragédia aconteceu esta quinta-feira por volta das 15h15 locais (17h15 em Brasília). A informação foi confirmada mais tarde em coletiva de imprensa pelo 'mayor' da cidade, Eric Adams.

A causa do acidente ainda não foi confirmada, mas ao Daily Mail um responsável pela equipa de helicópteros disse que momentos antes o piloto tinha entrado em comunicação com a empresa, informando de que não tinham combustível e que teria de regressar à base. A viagem de regresso deveria demorar 3 minutos, mas passados 20 minutos o helicóptero ainda não tinha regressado.

Quem assistiu ao momento apontou, contudo, outras questões.

Nas redes sociais, um internauta escreveu que "a hélice foi vista se soltando do helicóptero e girando na água". Um outro aponta falhas com o rotor, estava "totalmente" separado da fuselagem, "mas continuava girando". Também à Associated Press uma testemunha, Bruce Wall, disse que a aeronave estava a "se desfazendo" ainda quando estava no ar.

As reações

"Seis almas inocentes perderam a vida", lamentou a governadora de Nova York, Kathy Hochul.

Destaca-se que a polícia e as equipes de emergência chegaram rapidamente ao local, mas não conseguiram salvar os ocupantes. De acordo com os meios de comunicação social locais, quatro morreram com o impacto. Duas das vítimas deste acidente ainda foram levadas para o hospital, mas acabaram não "resistindo aos ferimentos."

Os céus de Manhattan estão constantemente cheios de aviões e helicópteros, aeronaves privadas de recreio e voos comerciais e turísticos. Manhattan tem vários helipontos que transportam executivos e outras pessoas para destinos em toda a área metropolitana.

Ao longo dos anos, ocorreram vários acidentes, incluindo uma colisão entre um avião e um helicóptero turístico sobre o rio Hudson em 2009, que matou nove pessoas, e a queda em 2018 de um helicóptero fretado que oferecia voos de "portas abertas" que caiu no East River, matando cinco pessoas.

