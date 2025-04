Entrevistada agride jornalista durante entrevista de rua em Nova York

Uma entrevista de rua acabou da pior forma, em Nova York, nos Estados Unidos, quando a entrevistada, descontente com a opinião de uma jornalista, a decide agredir.

A jornalista, que se declara pró-vida, Savannah Craven Antao, acabou sendo agredida após criticar a entrevistada, que é pró-aborto.

Savannah afirmou que a entrevistada, Brianna J. Rivers, havia admitido aceitar a morte de crianças em lares adotivos e em situações de abuso. Em seguida, a entrevistada reagiu com dois socos no rosto da jornalista, que caiu e ficou com o rosto coberto de sangue.

O marido da profissional, Henry Antao, acabou gravando a situação, na qual a esposa ficou com um corte no supercílios.

Brianna foi detida esta quinta-feira acusada de uma agressão em segundo grau, conta o NY Post.

Na sua conta de Facebook, Brianna pediu desculpas a Savannah admitindo que a sua atitude não foi correta, mas disse que a jornalista não foi correta e está mostrando "um lado da história que não é verdade".

Bet, Brianna J. Rivers, didn't know her attack would go viral.

And she is actually accusing, Savanna Craven, of provoking her & of also "editing" the footage...playing the victim.



I hope that the real victim, Savanna has already pressed charges!



Now let's see who'll want to… pic.twitter.com/59mGv8RH9U