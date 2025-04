Casal chinês é flagrado fazendo sexo em público na 'Cidade do Pecado'

© reprodução

Um casal de turistas chineses foi preso em Pattaya, na Tailândia, após ser flagrado realizando atos sexuais em uma calçada da cidade, famosa por sua vida noturna e apelidada de "Cidade do Pecado". Oh Zhihang, de 67 anos, e Lin Tingting, de 35, já haviam sido vistos anteriormente em situações semelhantes, segundo moradores locais, que acionaram as autoridades. A prisão ocorreu na última quarta-feira (9/4).

Após o flagrante, a polícia invadiu o hotel onde o casal estava hospedado e os levou à delegacia em uma caminhada pública, descrita pela imprensa local como uma "caminhada da vergonha". Em depoimento, Zhihang afirmou: "Eu não sabia que o que fiz era ilegal segundo a lei tailandesa. Peço desculpas ao povo tailandês e às autoridades por prejudicar a imagem de Pattaya." Ele explicou que é fotógrafo e costuma registrar imagens nu em diferentes países, garantindo que suas atividades não têm fins comerciais.

O casal foi multado e terá entrada proibida na Tailândia. Pattaya, que atrai grande número de turistas chineses e europeus, é conhecida por sua agitada vida noturna e está na rota do turismo sexual no Sudeste Asiático. O incidente reforça os desafios das autoridades locais em equilibrar a reputação da cidade com as leis e os costumes locais.

