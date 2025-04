'Parafuso de Jesus' pode ser causa de acidente de helicóptero em NY

© Reprodução/New York Helicopter Tours LLC

Um acidente de helicóptero no Rio Hudson, em Nova York (EUA), matou seis pessoas na quinta-feira (10). Entre as vítimas estavam Agustín Escobar, ex-presidente da Siemens Espanha, sua esposa Mercè Camprubí Montal, e seus três filhos, de 4, 5 e 11 anos. O piloto Sean Johnson, de 36 anos, também morreu. A família, que vivia em Barcelona, havia reservado o passeio para comemorar o aniversário de uma das crianças.

Imagens do acidente mostram o momento em que o helicóptero Bell 206 parece se desintegrar em pleno voo, antes de cair de cabeça para baixo no rio. O analista de aviação Julian Bray afirmou que a falha pode estar no "parafuso de Jesus", um componente essencial que conecta as pás do rotor ao mastro da aeronave. "Parece que as pás se soltaram, cortaram a fuselagem e provocaram a queda repentina", explicou Bray ao jornal The Sun.

A tragédia chamou atenção para procedimentos de manutenção. Segundo o especialista, o "parafuso de Jesus" requer verificações rigorosas a cada manutenção do helicóptero. "Se o parafuso estava defeituoso, mal apertado ou se rompeu, a aeronave literalmente desmorona", destacou. A investigação das causas do acidente ainda está em andamento.

Esse é o mais recente de uma série de acidentes fatais envolvendo helicópteros em Nova York. Desde 1977, pelo menos 32 pessoas perderam a vida em desastres semelhantes na cidade. O caso anterior ocorreu em 2018, quando cinco das seis pessoas a bordo de um helicóptero caíram no East River.





