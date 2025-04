Secretário de Trump diz que EUA vão 'recuperar quintal' na América Latina

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, referiu-se à América Latina como um quintal de Washington e afirmou que o presidente Donald Trump vai trazer a região de volta à influência do governo americano.

A declaração foi feita em entrevista à Fox News, que foi ao ar na quinta-feira (10). Hegseth também disse que o governo do democrata Barack Obama (2009 a 2017), anterior ao primeiro mandato de Trump, permitiu que a China aumentasse sua influência sobre os países latino-americanos.

"É estratégico. O governo [Barack] Obama tirou os olhos da bola e deixou a China tomar toda a América do Sul e Central, com sua influência econômica e cultural, fazendo acordos com governos locais de infraestrutura ruim, vigilância e endividamento. O presidente Trump disse 'não mais'. Vamos recuperar o nosso quintal", afirmou Hegseth. "Estamos ajudando a recuperar o Canal do Panamá da influência comunista chinesa."

Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro, Trump tem feito ameaças de retomar o canal do Panamá sob o argumento de que a passagem, na prática, é operada pela China, algo que o governo do país centro-americano nega. O republicano não descarta uma recuperação pelo uso da força, mas não especifica o que seria exatamente essa retomada.

Segundo acordo anunciado entre os dois países na quinta, tropas dos EUA poderão ser enviadas para áreas de acesso e adjacentes ao canal do Panamá. O governo panamenho nega que tenha autorizado a construção de bases militares, um assunto considerado delicado no país centro-americano pois evoca a época em que Washington detinha forças ao redor o canal, antes que a estrutura fosse entregue ao Panamá, em 31 de dezembro de 1999.

