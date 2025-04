Mulher detida após vender ossos humanos na Internet. "Natureza delicada"

© Shutterstock

Uma mulher da Flórida, de 52 anos, foi acusada de tráfico de tecidos humanos após ser presa por, conscientemente, comprar e vender ossos humanos.

Segundo o New York Post, que cita as autoridades, Kymberlee Anne Schopper foi liberada na sexta-feira da Cadeia do Condado de Volusia, mediante o pagamento de uma fiança de 7.500 dólares (cerca de 6.606 euros).

De acordo com o Departamento de Polícia de Orange City, no dia 21 de dezembro de 2023, após uma reportagem da FOX 35 Orlando, foi denunciado que um comércio local estava vendendo ossos humanos pela plataforma Marketplace, do Facebook.

As autoridades receberam imagens da página da empresa no Facebook, que supostamente promovia itens considerados perturbadores.

Segundo a polícia, estavam à venda na página dois crânios humanos por 90 dólares cada, uma clavícula e uma escápula humana também por 90 dólares, uma costela por 35 dólares, além de uma parte de um crânio por 600 dólares.

Os ossos humanos foram apreendidos pelas autoridades para análise.

Ao ser questionada sobre os itens, a mulher afirmou que já vendia ossos há muitos anos e que não sabia que isso era ilegal na Flórida.

"Ela confirmou que a loja possuía diversos fragmentos de ossos humanos, todos comprados de vendedores particulares, e afirmou que tinha documentos dessas transações, mas que não poderia fornecê-los naquele momento", conforme consta no relatório da prisão, citado por um site norte-americano.

Kymberlee Anne Schopper descreveu "os ossos como restos humanos genuínos e de natureza delicada". Já outro proprietário da loja disse à polícia que os ossos eram "modelos educacionais", e que, segundo uma lei estadual, a venda seria legal na Flórida.

No entanto, de acordo com a FOX 35, especialistas descobriram que o crânio e parte de um crânio eram achados arqueológicos, sendo que alguns tinham mais de 100 anos, e outros, mais de 500.

